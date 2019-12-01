Aprueba el IEM la implementación de la Red de Personas Electas de Grupos de Atención Prioritaria

Aprueba el IEM la implementación de la Red de Personas Electas de Grupos de Atención Prioritaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 16:15:33
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la implementación de la Red de Personas Electas a Cargos de Elección Popular pertenecientes a Grupos de Atención Prioritaria, un mecanismo institucional orientado a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de quienes resultaron electas y se autoadscriben a grupos históricamente discriminados.

Esta red tiene como propósito establecer canales permanentes de comunicación, orientación y acompañamiento entre el Instituto y las personas electas, a fin de prevenir escenarios de discriminación, atender posibles casos de violencia política y fortalecer una participación política libre, segura e incluyente durante el ejercicio del cargo.

Durante la sesión, la Consejera Electoral Selene Lizbeth González Medina, Presidenta de la Comisión de Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos del IEM, explicó que la Red se conformará por personas electas que se autoadscriban a grupos de atención prioritaria, entre ellos mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas migrantes, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad reconocidos por la normativa electoral. Señaló que este espacio permitirá identificar problemáticas comunes, brindar orientación institucional y generar condiciones que garanticen el ejercicio pleno y seguro de los derechos político-electorales, sin discriminación ni violencia.

La Consejera destacó que la integración a la Red será voluntaria, mediante una convocatoria pública, y que su operación se regirá por principios de confidencialidad, respeto a los datos personales y accesibilidad, asegurando que las personas participantes cuenten con información clara y acompañamiento oportuno por parte del Instituto.

La creación de esta Red se sustenta en los principios constitucionales y convencionales de igualdad sustantiva, no discriminación y progresividad de los derechos humanos, y da continuidad a las acciones afirmativas implementadas por el IEM en procesos electorales recientes, fortaleciendo una democracia más incluyente y representativa.

 

