Aprueba el Congreso de Michoacán reforma integral en salud mental; reconocen a médicos internos y residentes como población prioritaria: Abraham Espinoza Villa

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026. – El Congreso del Estado aprobó un dictamen que transforma el abordaje de la salud mental en Michoacán, al integrar diversas iniciativas que ponen énfasis en la prevención, la detección oportuna y la atención integral. El diputado Abraham Espinoza Villa destacó que entre los avances de esta reforma se incluye el reconocimiento del personal médico interno y residente en formación como población de atención prioritaria, una propuesta que él mismo presentó ante la Soberanía.

Durante su intervención en tribuna, Espinoza Villa subrayó que hablar de salud mental hoy es abordar una de las realidades más urgentes que enfrenta la sociedad. "Durante muchos años fue un tema que permaneció en silencio, que pocas veces formaba parte de las prioridades de la política pública y que, en muchos casos, se enfrentaba con estigmas o con incomprensión. Hoy la realidad es distinta: la salud mental se reconoce cada vez más como una parte fundamental del derecho a la salud y del bienestar integral de las personas", expresó.

El legislador explicó que el dictamen aprobado fortalece el marco jurídico del estado en materia de salud mental y bienestar emocional a través de múltiples ejes. Entre los más relevantes, destacó la habilitación de áreas especializadas en salud mental dentro de los establecimientos del primer nivel de atención del Sistema Estatal de Salud, lo que permitirá acercar los servicios a la población y facilitar una atención oportuna.

Asimismo, se impulsan campañas permanentes de información, prevención y orientación, así como jornadas comunitarias coordinadas con los municipios, con especial énfasis en comunidades rurales y zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

"Cuando una sociedad cuida la salud mental de su gente, también fortalece sus familias, sus comunidades y sus instituciones", enfatizó el diputado.

El dictamen también prevé acciones específicas en salud mental perinatal, incluyendo información, prevención y atención especializada durante el embarazo y el periodo posterior al parto, particularmente frente a padecimientos como depresión o ansiedad.

"Quienes han pasado por esa etapa de formación conocen de cerca la intensidad de ese proceso. Se trata de años de aprendizaje profundo, de jornadas exigentes y de una gran responsabilidad frente a la vida y la salud de las personas. Cuidar el bienestar de quienes se forman como médicas y médicos también fortalece la calidad del servicio que recibe la población", señaló el legislador.

Incluir esta disposición en la legislación permitirá visibilizar esa realidad y fortalecer las acciones de acompañamiento y atención en salud mental dentro del propio sistema de salud.

El diputado concluyó su intervención señalando que fortalecer la salud mental es fortalecer el presente y el futuro de la sociedad. "Las políticas públicas en esta materia permiten prevenir problemáticas que afectan a miles de familias, promover el bienestar emocional y construir comunidades más sanas, más solidarias y con mayores oportunidades de desarrollo. El dictamen que hoy se presenta representa un paso importante para seguir construyendo un marco jurídico más sensible, más preventivo y más cercano a las necesidades reales de la población", finalizó.