App 911 Michoacán, herramienta clave para la seguridad de adultos mayores y personas vulnerables

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- La aplicación móvil 911 Michoacán, es una herramienta fundamental y rápida para brindar atención en tiempo real a adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables que enfrentan emergencias, aseveró la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que lanzada por el Gobierno de Michoacán a través de la SSP, esta app permite facilitar el acceso inmediato para solicitar auxilio si necesitan ayuda personal o son testigos de algún incidente con solo pulsar un botón en pantalla. Intuitiva, sencilla y accesible para todos los móviles, permite a estos usuarios utilizarla sin complicaciones.

Con la aplicación gratuita 911 Michoacán, se puede compartir ubicación en tiempo real e imágenes de la emergencia o reporte que se presenta, lo que facilita la llegada oportuna de unidades de seguridad, salud o protección civil, convirtiéndola en un recurso clave para su protección y bienestar.

La SSP invita a la población a descargar esta app disponible en los sistemas operativos Android e iOs, y exhorta a ayudar a estos sectores para que la utilicen responsablemente y así garantizar la atención inmediata ante cualquier situación que se requiera.