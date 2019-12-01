Apoyará el FECAAQ en el análisis y estudio de más de 300 iniciativas legislativas pendientes en el Congreso del Estado de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:51:56

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, A.C. (FECAAQ), encabezada por su presidente Gerardo Pérez Alvarado, destacó que el objetivo de firmar un convenio de colaboración con el Congreso del Estado es el de coadyuvar en el estudio y análisis de más de 300 iniciativas legislativas pendientes.

Durante el acto, Pérez Alvarado subrayó que el proceso legislativo no se limita a la presentación de iniciativas, sino que requiere un seguimiento puntual hasta su discusión, aprobación y publicación en la ley.

“No se trata solo de decir ‘presenté tantas iniciativas’, sino de preguntarnos cuáles llegaron a debate, cuáles fueron aprobadas y cuáles se convirtieron en ley”.

Destacó que la asesoría jurídica especializada puede contribuir a que los proyectos legislativos sean más sólidos y aplicables en la realidad.

“En ocasiones se presentan iniciativas bien intencionadas, pero difíciles de aterrizar. Nuestro papel es ayudar a que las propuestas no violenten derechos humanos y tengan viabilidad práctica”.

Recordó que actualmente, la FECAAQ cuenta con más de mil 50 abogados acreditados en el estado, distribuidos en colegios de municipios como San Juan del Río y Cadereyta. Cada agrupación aporta su experiencia en distintas ramas del derecho, lo que permitirá enriquecer el análisis de las iniciativas antes de su presentación formal.

Enfatizó que este convenio responde a una necesidad histórica de brindar mayor asesoría a los legisladores, aunque reconoció que las coyunturas sociales actuales hacen más evidente la importancia de reflexionar sobre el tipo de leyes que se impulsan.

Con este acuerdo, destacó, la Federación busca consolidar un puente de colaboración entre la comunidad jurídica y el Congreso local, garantizando que las propuestas legislativas sean más robustas, claras y aplicables en beneficio de la sociedad queretana.