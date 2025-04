Apología del delito debe evitarse desde el seno familiar: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2025.- “Las y los legisladores del Partido del Trabajo en Michoacán acatamos la ruta que nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha propuesto para que pueda combatirse la apología del delito en el país, dejo claro que no somos partidarios del espiritu prohibicionista, pero sí impulsores de la revolución de conciencias”, afirmó Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior tras haberse firmado el decreto administrativo el pasado 16 de abril por el titular del poder Ejecutivo estatal, en el que se estipula que no se podrán otorgar permisos para la interpretación y reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos en la entidad.

Al respecto, el coordinador parlamentario del PT en el congreso michoacano, destacó que la educación y la formación de ciudadanos responsables, comienza precisamente en el seno familiar, por ello es impresindible impulsar la revolución de conciencias, que a su vez es la esencia de la Cuarta Transformación, en la que se ha trabajado desde un inicio para generar el cambio en nuestra sociedad por la vía pacífica.



“Sabemos que hay corridos de antaño que hablan del pueblo, arraigados a nuestras generaciones pasadas, que cuentan incluso historias de cada una de las localidades a las que pertenecemos y eso no debería prohibirse; en lo que no estoy de acuerdo es cuando esos corridos impregnen un toque de violencia, uso de las armas o del narcotráfico, que hagan apología del delito, eso es en lo que no coincidimos”, acotó el líder petista en el legislativo local.