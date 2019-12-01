Apagones en la Sierra Gorda de Querétaro requieren mantenimiento e inversión de la CFE: Eric Gudiño

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 18:58:32

Querétaro, México, 2 de julio de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que ha sostenido pláticas con los presidentes municipales de la zona serrana para reportar los apagones contantes y falta de suministro eléctrico, que ha afectado a la región durante varios días.

Aseveró que se han hecho los reportes correspondientes; por lo que llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se atiendan los apagones relacionados por la falta de suministro eléctrico.

“Bueno, el gobernador (Mauricio Kuri González) nos pidió estar por acá en la Sierra Gorda donde ya platicamos con la presidenta municipal de Landa de Matamoros, con la de Pinal de Amoles y el presidente de Jalpan de Serra; es algo recurrente, tratamos varias fallas desde hace varios días, hemos estado reportando y seguimos haciendo un llamado a la CFE para que pueda atender”, dijo.

Mencionó que se está recabando información con los presidentes municipales de los municipios que conforman la Sierra Gorda, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Arroyo Seco; con el objetivo de hacerlo llegar a las superintendencias encargadas del suministro eléctrico en la región.

“Estamos recolectando información con la intención de entregarle al superintendente de la CFE de la región de San Luis Potosí y al superintendente del Bajío para que puedan atender de manera efectiva estos apagones”.

Puntualizó que lo que hace falta por parte de la CFE es mantenimiento preventivo y correctivo, así como mayor número de personal para atender las fallas constantes, que han dejado en los últimos días a varias comunidades sin energía eléctrica.

“Creo que lo que hace falta es un mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mayor inversión y sobre todo mayor número de personal”.