Anuncian ICTI, SADER, SMRTV y CECyTEM, concurso de tiktoks “Come Con Ciencia”

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 10:03:01

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2025.- Con el propósito de propiciar una alimentación más sana y con mayor consciencia de producción, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) anunciaron el concurso “Come Con Ciencia”.

La subsecretaria de Organización y Desarrollo de la SADER, Marx Aguirre Ochoa, señaló que con esto se busca acercar, a través de las plataformas digitales, la información de alimentación saludable pero también impulsar la creatividad al desarrollar contenido.

Pueden participar jóvenes de 18 a 29 años, con una propuesta de video de máximo tres minutos en las que, por ejemplo, se hable de deficiencia alimentaria, reducción de

sistemas innovadores de producción alimentaria, uso de abonos sostenibles, etc.

Los interesados deben publicar su video en la plataforma TikTok con el hashtag #ComeConCiencia y etiquetar las cuentas de ICTI, SADER, SMRTV. Habrá tres primeros lugares de ocho mil pesos, cinco mil y tres mil pesos, que se elegirán por un jurado calificador integrado por expertos académicos.

Alejandra Ochoa Zarzosa, directora general del ICTI, subrayó que la convocatoria permanecerá abierta del 28 de agosto al 29 de septiembre. El año anterior se recibieron 67 videos, para este año la meta es recibir aproximadamente 100 videos.

Detalló que los jóvenes pueden participar con videos en español y lenguas originarias del estado.

Ochoa Zarzosa enfatizó que los ganadores serán los videos que tengan sustento informativo verídico, es decir, no estará basado en el número de me gusta que tengan los contenidos, pues es fundamental encontrar respuestas y soluciones desde la ciudadanía y los conocimientos que tienen desde el origen.