Anuncian carrera a beneficio de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:25:03
Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- Amealco de Bonfil fue elegido como sede en Querétaro para la carrera nacional “Todo México Salvando Vidas”, evento que busca recaudar fondos para la Cruz Roja y promover la convivencia familiar.

La carrera se realizará el 7 de septiembre a las 7:00 horas, con tres modalidades: caminata de 3 kilómetros, carrera de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros. Se espera la participación de entre 350 y 400 personas, dio a conocer el presidente municipal de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez Martínez.

“Amealco es un pueblo con clima perfecto para realizar todo tipo de actividades deportivas y de sano esparcimiento”, dijo.

De igual manera, agradeció a la Cruz Roja por confiar en el municipio y aseguró que cuentan con todo el apoyo para que el evento se realice en las mejores condiciones.

Por su parte, el coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Querétaro, Humberto García Herrera destacó que la carrera permitirá recaudar cerca de 150 mil pesos que se destinarán a la operación ordinaria para brindar atención de urgencias.

“Tu participación salva vidas, cada inscripción es un apoyo para la labor de Cruz Roja. Corre, ayuda y salva vidas”, afirmó.

El evento contará con seis ambulancias, 15 técnicos en urgencias médicas y voluntarios encargados de servicios de hidratación.

Cabe recalcar, que para esta carrera habrá cierres viales en la carretera 300, apoyados por unidades de la policía.

Los interesados pueden inscribirse en las oficinas de la Cruz Roja, ubicadas en la calle Hidalgo del Centro Histórico de Querétaro, el costo es de 250 pesos para la caminata y de 300 pesos para las carreras de 5 y 10 kilómetros.

