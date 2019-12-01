Anuncia Segob bodas comunitarias gratuitas; esperan más de 2 mil parejas de michoacanos

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:59:11

Morelia, Michoacán, a 03 de febrero del 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, anunció que para este 14 de febrero se llevarán a cabo Bodas Comunitarias en diversas zonas de Michoacán, con el objetivo de ayudar a la población a regularizar este trámite. Se espera a más de dos mil parejas de michoacanos, incluso podrían verse beneficiadas personas extranjeras.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del estado informó que el Registro Civl llevará a cabo bodas comunitarias el día del amor y la amistad en 33 sedes repartidas por todo el estado, se contemplan municipios y comunidades indígenas.

Agregó que no hay un perfil de personas beneficiadas, sino más bien una universalidad, pues solicitan el trámite gratuito desde personas jóvenes de 18 años, incluso recién cumplidos, hasta adultos mayores que nunca formalizaron su unión legalmente; también habrá posibilidad para matrimonios igualitarios.

Zepeda Villaseñor enfatizó que la gratuidad en el trámite es de gran beneficio para la población, pues una vida tendría un costo de 850 pesos en día hábil dentro de oficina y tres mil 500 en día inhábil fuera de oficina.

Para esto, es necesario llevar documentos antes del 12 de febrero a las oficialías del registro civil, a través de redes sociales se puede conocer todos los requisitos.

En Morelia, el evento será en la Plaza Jardín Morelos, se espera a más de 200 parejas, lo que representa más de 700 personas ya con testigos incluidos. En todo el estado serían aproximadamente dos mil 100 parejas, pues el año pasado fueron dos mil.

Finalmente, el secretario de Gobierno informó que, según datos del Registro Civil, en el año 2025 se registraron 10 mil 438 divorcios, motivos económicos y conflictos de convivencia son las principales causas.