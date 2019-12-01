Anuncia Safran más de 2 mil 60 millones de pesos en expansión de sus plantas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, recibió en Palacio de Gobierno a ejecutivos de la empresa Safran, quienes ratificaron su confianza en Querétaro con un anuncio de inversión por más de dos mil 60 millones de pesos para la expansión de las plantas Safran Aero Composites, Safran Landing Systems Services Americas y Safran Aircraft Engine Services Americas, así como la generación de 238 empleos.

Durante su mensaje, el Gobernador destacó que la firma líder en el campo de la aeronáutica, específicamente en propulsión, equipamiento e interiores, ha sido la punta de lanza para que otras empresas del sector se instalen en el estado, lo que ha convertido a Querétaro en un referente de desarrollo en el país.

“Siempre dando buenas noticias por una empresa que es un punto de distinción en el mundo sobre temas aeroespaciales, como es la empresa francesa Safran, que ya lleva muchos años en Querétaro (…) Aquí Alejandro, presidente de Safran en México, tiene a su cargo más de 16 mil personas que colaboran con él solamente en México, de los cuales cuatro mil trabajan aquí en nuestro estado de Querétaro, y la verdad que son los mejores trabajadores. Pero bueno, independientemente de eso, ya son buenas noticias porque vienen tres nuevos proyectos”, mencionó.

Mauricio Kuri expresó su confianza en que este anuncio motive a más empresas a establecerse en la entidad, lo que representaría más empleos para el estado, así como nuevos clientes y proveedores para la compañía francesa. En ese sentido, destacó que la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es clave para llevar tanto a Querétaro como a Safran al siguiente nivel.

En su momento, el presidente de Safran en México, Alejandro Cardona, refirió que con estos tres proyectos se consolida toda la cadena de ensamble de motores de avión en Querétaro; además, en trenes de aterrizaje se creará un sitio de talla mundial para aviones de largo alcance y se contará con dos bancos de prueba de motores.

“Donde correremos los motores para certificarlos y poder así replicar las condiciones en vuelo, y que podamos enviar los motores a ensamble a las líneas finales de producción de aviones nuevos. Así que, Gobernador, es un gusto porque ya tenemos ocho sitios en Querétaro y prácticamente cuatro mil empleados con estas expansiones”, apuntó.

El director general de Safran Aircraft Engine Services Americas, Pierre Buhot-Launay, el director general de Safran Landing Systems Services Americas, Noé Juárez; el director general de Safran Aero Composites México, Jean-Baptiste Vaney, compartieron los detalles de las expansiones de la empresa. Asimismo, agradecieron el apoyo brindado por la administración estatal en cada proyecto.

A la reunión también asistieron el director general de Safran Aircraft Engines México, Marcial Suárez; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo; el director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, Mauricio Reyes Caracheo; y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz.