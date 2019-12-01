Anuncia Bedolla despliegue de más de 2 mil agentes para la Semana de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- Con el propósito de garantizar la seguridad e integridad de miles de visitantes y habitantes locales durante las festividades de la Semana de Noche de Muertos, las cuales se llevarán a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el despliegue de un operativo especial e integral que contempla más de 2 mil agentes.

Señaló que la estrategia de atención ciudadana cuenta con la participación activa de personal de seguridad pública, agentes viales, paramédicos de emergencia y efectivos de protección civil, quienes mantendrán un monitoreo y presencia constante en los distintos municipios del estado, priorizando la vigilancia en la zona lacustre.

Al respecto, el mandatario estatal detalló la cobertura geográfica del dispositivo de seguridad y enfatizó que es en los municipios ribereños de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, así como en la capital michoacana, donde se desarrollará con mayor presencia esta fuerza operativa.

Ramírez Bedolla subrayó que estas acciones coordinadas buscan asegurar en todo momento la tranquilidad, la movilidad ordenada tanto de las familias locales que conmemoran a sus seres queridos como de los miles de turistas nacionales e internacionales que se dan cita para presenciar esta manifestación cultural.

Para brindar auxilio inmediato, asistencia médica oportuna y salvaguardar a la población en cualquier contingencia, el gobernador refirió que se efectuarán recorridos constantes en los sitios de mayor afluencia masiva.

Estas acciones permanentes de vigilancia contemplan patrullajes continuos en las aguas del lago de Pátzcuaro, así como una presencia en los puntos más emblemáticos de los centros históricos y panteones donde se instalan los tradicionales altares monumentales, protegiendo y acompañando en todo momento el desarrollo armónico de esta tradición ancestral.