Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:26:35

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- Ante la Comisión de Justicia comparecieron otros 12 aspirantes a ostentar el cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán, quienes expresaron ante las y los legisladores, sus distintos proyectos de trabajo para Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En esta ocasión los 12 aspirantes que acudieron a sus comparecencias fueron: Azucena Marín Correa, Julián Morales Colín, Tomás González Jurado, Raúl Tuxpan Romero, Cynthya Yaneli Martínez Urbina, Jorge Alberto Camacho Delgado, Eduardo Martínez Altamirano, Alejandro Valdovinos Santana, Rosa Nely Rodríguez Paniagua, Miguel Campos Cruz, Enrique Francioli García y Perla Violeta Abraham Vega.

La diputada Anabet Franco Carrizales y los legisladores Vicente Gómez Núñez y David Martínez Gowman, presidenta e integrantes de la Comisión de Justicia, escucharon con atención el proyecto de trabajo y la propuesta a cada uno de las y los aspirantes por un tiempo de 20 minutos, posteriormente la y los legisladores plantearon diversos cuestionamientos que a la postre, las y los aspirantes tuvieron la oportunidad de responder.

Es importante señalar que en una primera jornada de comparecencias, se citó a: José Antonio Cruz Medina, Luis Fernando Guzmán Samano, Marco Aurelio Nava Cervantes, Eduardo Bribiesca Sánchez, Jarintzi Reséndiz Camacho, Miguel Ángel Cruz González, Irma Romana González Aguirre, Alfonso Gutiérrez Morales, José Álvarez Martínez, César Miguel Mora Ávalos, Abril Ruiz Ávalos, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete y Mercedes Cervantes Viveros, esta última no se presentó.

Mientras que el próximo 26 de noviembre se llevará acabo la tercera audiencia para la cual citaron a: José Martínez Ramos Ruiz, Francisco Herrera Franco, Yuliana Delgado Gómez, Celeste Maldonado Zavala, Agustín Alejandro Muñoz Paque, María Reynalda Velasco Guerrero, José Ramiro Gómez Gaona, Juan Carlos Munguia Zavala, Juan Gallegos Vargas, Mario Gerardo Pinedo Infante, J. Melchor Tapia Monge, José Noe Jiménez Mendoza y Valente Álvarez Reyes.