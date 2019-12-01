Andrés García la 16 edición de la carrera "Ellas Corren libres", en Corregidora, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:25:48

Corregidora, Querétaro, a 3 de marzo 2026.- El próximo 17 de mayo se realizará la 16ª edición de la carrera “Ellas corren libres”, un evento deportivo que desde hace más de 15 años ha buscado ofrecer un espacio seguro y comunitario para las mujeres, informó Andrés García, director general de Spinser.

La competencia, dijo, está avalada por la Asociación de Atletismo, tiene como objetivo que las participantes puedan correr con libertad, sin sentirse acosadas, y acompañadas de sus hijas, madres o abuelas.

“Queremos que ellas puedan correr libres, hacer comunidad y alcanzar sus metas. Hemos tenido historias muy bonitas de familias completas corriendo juntas”.

Detalló que las distancias disponibles serán de 3, 5, 10 y 15 kilómetros, además de categorías infantiles para niñas menores de seis años, con recorridos de 200, 400, 800 metros y 1.2 kilómetros y la salida será desde la Plaza Gran Cue.

Explicó que las inscripciones están abiertas en el portal www.spinser.org, con dos modalidades de kits; el básico que incluye playera, medalla, número y chip y el Kit premium que incluye playera, medalla, número, chip, además de artículos adicionales como botella, taza y tubular.

Enfatizó que la meta para esta edición es superar las 500 participantes, consolidando a Ellas corren libres como un referente en la región y un parteaguas en la creación de espacios deportivos exclusivos para mujeres.

“Este evento ha evolucionado durante más de 15 años y sigue siendo un espacio único para que las mujeres se animen a dar pasos hacia metas más grandes”.