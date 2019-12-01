Andrea Tovar se registra para la coordinación de Morena para la capital de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Con el respaldo de una sólida trayectoria en el ámbito legislativo y de impartición de justicia, la diputada local Andrea Tovar Saavedra anunció su registro en el proceso interno de Morena para contender por las coordinaciones municipales en defensa de la transformación y la soberanía nacional en la capital queretana.

La legisladora, conocida por su trabajo cercano a las bases y su perfil técnico en el derecho constitucional, formalizó sus aspiraciones bajo la premisa de que la política en Querétaro debe traducirse en resultados tangibles y bienestar social para las familias.

El perfil de Tovar Saavedra destaca por su formación académica y su paso constante por el servicio público estatal. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y cuenta con una especialidad de alta formación en Justicia Constitucional y Protección Jurisdiccional de los Derechos por parte de la Facoltà di Giurisprudenza en Pisa, Italia, además de una especialidad en Administración de Justicia por el Instituto de Especialización Judicial local.

En el plano profesional, se desempeñó como secretaria Proyectista de la Primera Sala en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro entre 2015 y 2021.

Posteriormente, llevó esa experiencia técnica al Poder Legislativo al asumir como diputada local en el Congreso del Estado (integrando la LX y la actual LXI Legislatura por el grupo parlamentario de Morena), donde ha insistido en la necesidad de garantizar una auténtica paridad de género y una agenda enfocada en los derechos sociales.

Al dar este nuevo paso político, Tovar Saavedra enfatizó que su proyecto busca atender los problemas cotidianos que afectan a los habitantes de las colonias, calles y hogares queretanos.

"La política cobra sentido cuando sirve a la gente y se convierte en resultados que mejoran su vida. Creo en la justicia social, y en un Querétaro en el que todas y todos tengamos oportunidades para salir adelante, vivir mejor y construir un futuro con dignidad".



Asimismo, señaló que la transformación en la capital debe centrarse en garantizar servicios públicos eficientes, abasto de agua, espacios de convivencia y condiciones de tranquilidad que permitan a las familias disfrutar de su tiempo y de su entorno con esperanza.

Andrea Tovar se posiciona como una de las figuras clave de la izquierda en el municipio, apostando por un trabajo de tierra, de escucha activa y de construcción colectiva de la mano de la ciudadanía, sin embargo, serán las encuestas quienes determinen quién será la persona que coordine los trabajos en los municipios.

Mauricio Ruiz Olaes, ex encargado de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública en Querétaro, también anunció su decisión de encabezar la coordinación por Querétaro.