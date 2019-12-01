Alito Moreno condena ataque contra René Valencia en Michoacán; pide al Gobierno de Morena frenar inseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 08:59:02

Ciudad de México, 11 de enero del 2026.- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, condenó enérgicamente el ataque armado contra René Valencia, hermano de Guillermo “Memo” Valencia, dirigente estatal del PRI en Michoacán, quien fue emboscado mientras transitaba por la carretera entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

A través de una publicación en sus redes sociales, Moreno calificó el atentado como un acto “cobarde” y advirtió que refleja el grave problema de inseguridad que persiste en la entidad.

Aunque destacó que René Valencia logró salir con vida, subrayó que el hecho evidencia la impunidad con la que opera el crimen organizado en Michoacán, donde —dijo— se utilizan armas largas y se ataca sin temor a la autoridad.

El líder priísta lanzó fuertes críticas contra el gobierno federal y estatal encabezados por Morena, a quienes acusó de inacción y de haber permitido que el crimen organizado se fortalezca.

Señaló que Michoacán se ha convertido en un “estado fallido”, sin condiciones mínimas de seguridad ni autoridad efectiva.

Asimismo, el senador de la República afirmó que Guillermo Valencia ha sido una voz crítica y frontal frente a la violencia y la presencia del crimen organizado, por lo que consideró que el ataque contra su hermano es un mensaje directo para intentar silenciarlo.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI expresó su solidaridad con Memo Valencia y su familia, y reiteró que el partido seguirá denunciando la situación de inseguridad que, aseguró, mantiene al país “de rodillas” ante la delincuencia organizada.