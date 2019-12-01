Alfonso Martínez rehabilita camino rural en Capula

Alfonso Martínez rehabilita camino rural en Capula
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:46:58
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Morelia, Michoacán; 30 marzo de 2026.- El Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, continúa mejorando la conectividad en la zona rural de Morelia, a través de obras estratégicas que permiten que las y los habitantes puedan desplazarse con mayor seguridad y rapidez.

En este sentido y en respuesta a una solicitud ciudadana, el Alcalde instruyó la reconstrucción del camino de Iratzio a Buenavista, el cual es el paso obligado para que las personas puedan hacer sus tareas diarias.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), el Gobierno de Alfonso Martínez  llevó a cabo el mejoramiento del camino de 1.2 kilómetros, ubicado en la tenencia de Capula.

Como parte de estas labores de rehabilitación, se realizó mejora territorial mediante el uso de retroexcavadora, de los cuales 650 metros fueron atendidos con rotomartillos para rompimiento de la piedra y rastreo, y así ampliarlo.

Alfonso Martínez reiteró el compromiso de la actual administración por brindar una conectividad óptima en la zona rural, con la mejora de cientos de kilómetros de tenencias y comunidades de Morelia.

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