Ciudad de México; 23 de noviembre de 2026.- Llama Alfonso Martínez Alcázar a rescatar Michoacán, a través de la organización de todas y todos los michoacanos que no están conformes con el rumbo que lleva el estado y de quienes creen en la democracia y la construcción de la paz.

En entrevista con los periodistas Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Alfonso Martínez explicó que actualmente se consolida en la entidad, un gran frente de oposición integrado por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, pero sobre de todo, de millones de personas sin partido.

Recordó que en 2015 fue electo alcalde independiente de Morelia y en el 2018 encabezó un registro de 69 candidatos a presidentas y presidentes independientes en todo el estado, además de contar con presencia en la mitad de los candidatos a diputados locales y federales. Subrayó que todos ellos se están sumando a este levantamiento, dando voz a las y las personas que no pertenecen a un partido y que quieren trabajar para cambiar la realidad del estado.

En este sentido, mencionó que Michoacán padece 3 grandes problemas que no se han resuelto en los últimos años. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad que lacera, destruye y desplaza a las familias; el abandono del campo es otro de los grandes temas sin atender; y por último, el pésimo servicio de salud que provoca que muchas personas mueran por falta de atención.

Alfonso Martínez, señaló que a principios de año fue nombrado por el PAN como coordinador de la defensa de la patria y la familia en Michoacán, siendo el primero de ellos a nivel nacional y cuya responsabilidad es precisamente organizar a aquellas michoacanas y michoacanos dispuestos a defender la democracia, la libertad de expresión y la seguridad, tarea que va muy avanzada en el estado.

En otros temas, Alfonso Martínez, destacó los atractivos turísticos de Morelia y el crecimiento que se ha tenido en esta materia: 8vo lugar nacional en hospedaje, 1er lugar como Ciudades Patrimonio y el Aeropuerto Internacional de Morelia en el top 10 con mayor movimiento de turistas internacionales.