Alfonso Martínez hace brillar Morelia con Encendido Navideño 'Luces por la Paz' 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 22:35:34

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Con música en vivo y juegos pirotécnicos alrededor de la Catedral de Morelia, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, activó el Encendido Navideño "Luces por la Paz" que hizo brillar más de dos millones de luces en el centro histórico ante la alegría de cientos de familias.

Acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, el alcalde accionó el botón de encendido de las luces, que enseguida iluminaron los rostros de las morelianas y morelianos que se dieron cita al evento en el corazón de la ciudad.

En un ambiente festivo y navideño, desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores disfrutaron el espectacular tendido de luces navideñas creando un corredor sobre la avenida Madero, a lo que se suma la iluminación de todas las emblemáticas plazas públicas.

Cabe destacar que previamente todos los asistentes vivieron una gran sorpresa con la música en vivo del piano en plena avenida Madero y el canto navideño del Coro del Conservatorio de Las Rosas y los Niños Cantores de Morelia.

Cada año su gobierno prepara un mayor espectáculo, destacando a nivel nacional y haciendo que la Navidad sea más brillante, señaló Alfonso Martínez Alcázar.

Entre adornos decembrinos, numerosas nochebuenas en las jardineras y un ambiente de paz, las familias también se divirtieron y convivieron en la pista de hielo, inaugurada acto seguido por el alcalde Alfonso Martínez y la presidenta Paola Delgadillo.

La plaza Melchor Ocampo fue el escenario donde morelianas y morelianos se reunieron a observar la bella imagen preparada por el Gobierno Municipal: la pista de hielo, rodeada de luces y con la Catedral de Morelia como fondo.

El presidente Alfonso Martínez reafirmó que, creando estos importantes espacios de convivencia familiar, se construye la paz y la armonía en nuestra ciudad, para consolidar en Morelia el mejor lugar para vivir.