Alfonso Martínez arranca construcción del C4; Morelia, a la vanguardia en videovigilancia

Morelia, Michoacán; 11 de agosto de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio inicio a la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), una obra clave para seguir consolidando a Morelia como una ciudad vanguardista en seguridad y videovigilancia.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que este nuevo centro permitirá fortalecer el trabajo de la Policía de Morelia con tecnología de inteligencia artificial y un sistema de videovigilancia de más de 5 mil 500 cámaras, convirtiendo a la capital michoacana en una de las ciudades más vigiladas del país.

Alfonso Martínez subrayó que el C4 representa un paso decisivo en el objetivo de reducir la incidencia delictiva, al permitir una respuesta más rápida y precisa ante los hechos delictivos, así como investigaciones más efectivas. La incorporación de inteligencia artificial permitirá dar seguimiento a vehículos y personas, así como localizar a personas desaparecidas, optimizando el trabajo policial.

“El día de hoy vamos a hacer el centro de monitoreo, porque la noticia no nada más es que vamos a poner pantallas para poder vigilar más nuestra ciudad. La noticia es que también le agregamos inteligencia artificial y vamos a poder dar seguimiento a muchos otros temas que actualmente no es posible, como el poder identificar un vehículo, dar seguimiento y ver por dónde se fue o de dónde venía, o rostros de personas o buscar personas desaparecidas que ya es algo que hemos logrado hacer con las cámaras de videovigilancia”, expresó el alcalde.

Aunado a esto, resaltó que su gobierno trabaja en la construcción de la paz desde dos grandes vertientes: de manera proactiva, que tiene que ver con la cultura, el arte, el rescatar espacios públicos; mientras que, de manera reactiva, se debe combatir lo que ya está sucediendo en algún lugar. Y resaltó la labor de la Policía de Morelia, mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por los morelianos.

Cabe destacar que en el arranque de la obra se contó con la presencia de César Erwin Sánchez Coria, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como del General De Brigada del Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, Comandante de la 21/A Zona Militar, y del General De Brigada del Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional. También asistieron integrantes del Cabildo moreliano, y representantes de las cámaras empresariales, líderes sindicales, consejeros de la ciudad e integrantes de la mesa ciudadana de seguridad.

La administración municipal refrenda su compromiso con la construcción de la paz, fortaleciendo a la Policía de Morelia con más herramientas y capacidad operativa para brindar mayor seguridad a la población.