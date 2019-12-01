Alfonso Martínez Alcázar rechaza etiqueta política a evento ciudadano del domingo: "Lo electoral, hasta el 2027"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 15:25:07

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.– Alfonso Martínez Alcázar, edil moreliano, negó que el evento de la asociación civil "AMA Michoacán" sea un acto de campaña rumbo al 2027, e insistió en que solo es un invitado de los organizadores.

En entrevista, Martínez Alcázar apuntó que la convocatoria ciudadana no es parte de una estructura política: "Es un evento ciudadano, totalmente", afirmó.

Ante el señalamiento de dirigentes de otros partidos políticos, incluyendo a Morena, sobre que "AMA Michoacán" será un movimiento integrado por los mismos privilegiados de siempre, el alcalde respondió, "Entonces, ¿qué les preocupa a Morena? Están muy atentos de mí", expresó el alcalde.

Reiteró su postura de posponer las discusiones electorales, "Yo quiero insistir en dejar el 27 para el 27; hoy es lo ciudadano, es las legítimas preocupaciones que tenemos los michoacanos y los mexicanos."

Respecto a la organización del evento, el presidente municipal dijo no tener conocimiento de que se esté obligando a empleados del Ayuntamiento de Morelia a asistir a la presentación de "AMA Michoacán".

"Yo no organizo el evento, yo soy invitado y a mí no me van a obligar a ir, no lo sé", expresó.