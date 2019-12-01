Alfonso Martínez abre las puertas de Morelia a artesanías de la Meseta Purépecha

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 11:34:07

Los Reyes, Michoacán; 23 de agosto de 2025.- En la comunidad de San Juan Pamatácuaro, perteneciente al municipio de Los Reyes, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a las y los habitantes de esta localidad ubicada en la Meseta Purépecha, a participar en las próximas ferias que se realicen en el capital para que expongan y pongan a la venta sus artesanías.

Acompañado por el jefe de tenencia, Alfonso Morales; el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez; el diputado federal, José Manuel Hinojosa; el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana; así como líderes comunales, Alfonso Martínez destacó la importancia de apoyarse entre municipios.

Comentó que en Morelia existen muchas ferias y espacios en donde las y los artesanos muestran sus creaciones. En este sentido, ofreció que en la eventos que haga el municipio, se buscará que las artesanías de esta comunidad tengan una vitrina para ponerlas a la venta.

Reconoció que en San Juan Pamatácuaro -localidad que se rige bajo el autogobierno- hay piezas de primer nivel elaboradas con madera, así como los gabanes, que resaltan por su calidad y tradición.

En su turno a la voz, Alfonso Morales agradeció la presencia del alcalde de Morelia, pues es la primera ocasión que un presidente de la capital acude hasta esta zona de la meseta.

En este marco, Alfonso Martínez atestiguó una ceremonia Purépecha y posteriormente participó en una jornada de reforestación en una de las zonas más boscosas de la Meseta Purépecha.