Alexis Velázquez refuerza el apoyo a la vivienda digna con la tercera entrega de cemento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 10:50:39

Huandacareo, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la tercera entrega de costales de cemento como parte del programa “Bienestar en tu Vivienda”, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a las familias del municipio en la construcción y mejora de una vivienda digna.

Con esta tercera entrega, el Gobierno Municipal ya ha superado las 300 toneladas de cemento otorgadas de manera totalmente gratuita, beneficiando directamente a familias de Huandacareo que más lo necesitan, reafirmando así el compromiso de la actual administración con el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de este programa:

“Sabemos que una vivienda digna es la base para una mejor calidad de vida. Con ‘Bienestar en tu Vivienda’ estamos apoyando directamente a las familias, sin intermediarios y de manera gratuita, para que puedan avanzar en la construcción de su hogar”, señaló Alexis Velázquez.

El alcalde subrayó que estas acciones forman parte de una política social cercana a la gente, enfocada en atender necesidades reales, reiterando que el programa continuará llegando a más hogares del municipio para que nadie tenga que poner un peso de su bolsillo.