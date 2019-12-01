Alexis Velázquez inaugura nueva aula didáctica en CECyTEM Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 15:17:20

Huandacareo, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, inauguró una nueva aula didáctica y tres andadores en el CECyTEM del municipio, con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa y brindar mejores espacios para las nuevas generaciones.

Los trabajos contemplaron la construcción de un aula didáctica de 6 por 8 metros, así como tres andadores: uno de 48 metros de longitud y dos más de 14 metros cada uno, con el propósito de mejorar la movilidad dentro del plantel y ofrecer mayor comodidad a las y los estudiantes.

Esta infraestructura beneficiará directamente a más de 370 jóvenes que cursan sus estudios en esta institución, contribuyendo a que cuenten con instalaciones más dignas y funcionales para su formación.

“Seguimos invirtiendo en educación, mejorando los espacios donde nuestras juventudes se preparan y construyen su futuro. Esta obra beneficiará a más de 370 estudiantes y vamos a continuar trabajando para brindarles mejores oportunidades, porque ellas y ellos son el futuro de Huandacareo”, expresó Alexis Velázquez.

Alexis Velázquez y el Gobierno Municipal, refrendan su compromiso con la educación y el bienestar de las familias, impulsando obras y mejorando las condiciones para las y los estudiantes de Huandacareo.