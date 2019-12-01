Al avalar el presupuesto, MC mostró que es "satélite" de Morena: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 07:45:18

Ciudad de México, a 16 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, afirmó que al votar a favor de un Presupuesto que castiga a la salud, al campo, las carreteras y las entidades federativas, en Movimiento Ciudadano (MC) se quitaron la máscara y quedó claro que “son unos esquiroles, que son un satélite y que trabajan para Morena”.

Expuso que, con ello, MC se quitó la máscara, ya que avaló el Presupuesto 2027 “diciendo que, porque le dieron recursos a Nuevo León y a Jalisco”, y a pesar de que los mismos legisladores de Morena les llamaron “lambiscones”.

En declaraciones a medios de comunicación, el senador y dirigente nacional del PRI aseguró que Dante Delgado anda viendo cómo queda bien con el gobierno para que no investiguen y metan a la cárcel al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Expresó que “es increíble lo arrastrados que están los de MC para tratar de quedar bien, porque lo que quieren es impunidad para el gobernador, que se ha robado los recursos en el estado”.

Informó que son más de 7 mil 200 millones de pesos lo que ha acreditado la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso, agregó, los legisladores de MC votaron el presupuesto, “un presupuesto que destruye la salud, que no lleva recursos para seguridad, para el campo, para carreteras, para entidades federativas”.

Por otra parte, descartó que MC esté en condiciones de ganar cinco gubernaturas en el 2027, como afirman sus dirigentes. “Ellos piensan que pueden ganar cinco gubernaturas. Para nada. MC es un esquirol de Morena”, subrayó.

Consideró que lo que más quiere Dante Delgado es seguir dividiendo a la oposición y seguir dividiendo a México, “como aves carroñeras, como zopilotes, como buitres, viendo cómo lastiman al país”.

El Presidente Alejandro Moreno sostuvo que “eso es MC. Es la división. Pero, aun así, les vamos a dar una gran batalla, y vamos a ganar en el 2027”.