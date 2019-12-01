Agradece Bedolla a Sheinbaum por el respaldo a Michoacán en salud, vivienda y medio ambiente

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por el constante apoyo, compromiso y respaldo brindado a las y los michoacanos en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ya que durante la reciente gira de trabajo de la mandataria federal por la entidad se consolidaron importantes avances e inversiones, la infraestructura social, la salud y la preservación ambiental en beneficio directo de la población.

El mandatario detalló que como parte de los compromisos cumplidos para impulsar la economía de las mujeres y familias, Financiera para el Bienestar concretó la meta de entregar 56 mil 500 créditos a la palabra sin intereses, por un monto de 10 mil pesos cada uno, destinados a iniciar o fortalecer negocios locales. Entre estas acciones destacan los 551 créditos otorgados de manera directa a mujeres emprendedoras en Apatzingán y la región de Tierra Caliente.

En materia de infraestructura de salud, Ramírez Bedolla destacó que la visita contempló la supervisión de avances e instalaciones en el Hospital Regional y la clínica del IMSS-Bienestar en el municipio de Pátzcuaro, asegurando una atención médica digna para las familias de la zona.

Asimismo, en el ámbito ambiental, el gobernador resaltó el seguimiento que se da al programa integral para el saneamiento del lago de Pátzcuaro, que contempla una inversión total de mil 100 millones de pesos a cargo de Conagua para beneficiar a más de 142 mil habitantes mediante la construcción de 116 kilómetros de colectores, la habilitación de 10 humedales y la rehabilitación de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), destacando la visita a la planta de Quiroga.

Además, resaltó las obras dirigidas a la isla de Janitzio, enfocadas en brindar mejores accesos y garantizar el respeto a las tradiciones locales mediante la construcción de un nuevo muelle más seguro y accesible, áreas de descanso, miradores, así como la rehabilitación y refuerzo estructural del panteón y su andador perimetral para resguardar las tumbas y preservar su valor ceremonial.

De igual forma, el proyecto integral abarca la instalación de una PTAR, un centro de separación de residuos, la adecuación de transporte de residuos y la mejora de la plaza cívica.

Finalmente, en el rubro de vivienda, se anunció una inversión federal histórica de 53 mil millones de pesos para la edificación de 83 mil 200 viviendas en la entidad, distribuidas a través del Infonavit (50 mil viviendas), Conavi (23 mil 200 viviendas) y Fovissste (10 mil viviendas). Como parte de este programa, en el desarrollo Infonavit Katania el día de ayer se realizó la entrega de las primeras 921 Viviendas para el Bienestar, avanzando firme hacia la meta total de 3 mil 500 hogares que otorgan patrimonio y tranquilidad a los hogares michoacanos.