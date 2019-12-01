Afirma Guillermo Vega que es falso que en Querétaro exista fraude inmobiliario

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- La oposición, concretamente Morena ha manejado que en la entidad opera el Cártel Inmobiliario, pero lo cierto es que es totalmente falso que en Querétaro haya tal cártel, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

“Tuvimos una reunión con la Fiscalía para compartir datos (…) la oposición ha estado manejando que en Querétaro hay un ¿Cómo le llaman? este, fraude inmobiliario, ¿un qué? Cartel inmobiliario. Eso ha sido manejado recurrentemente por la por la por la oposición, pero ¿cuál es la realidad en este caso? No hay tal cartel inmobiliario”.

Esto, luego de que los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local aprobó que La Dirección de Investigación, dentro de su estructura cuente con una Unidad Central de Delitos Patrimoniales, teniendo a su cargo la investigación de los delitos patrimoniales por su alto grado de complejidad, atendiendo al número de víctimas o afectación social; la cual tendrá los recursos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria.

Recordó que, al día de hoy, hay 50 carpetas de investigación por delitos de fraude inmobiliario, de las cuales 250 personas son las que se han quejado de este tema.

“Es un número importante, pero la afectación global de la que estamos hablando no supera los 50 millones de pesos, una cantidad de presupuestos importante y que hoy la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo (…) pero no es existe ese panorama trágico que quiere manejar la oposición, especialmente gente de Morena, pero no existe tal cártel y lo que si hay es, desde luego, desavenencias entre compradores y vendedores”.

Reconoció el trabajo que está haciendo Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, quien está poniendo atención al tema y está regulando a todos los que venden y a todos los que están promocionando terrenos para que el comprador lo haga de manera seguridad.

“Hay solo 250 personas afectadas y no los miles que se manejan por parte de algunas activistas y el daño es cercano a los 50 millones de pesos de lo que se está denunciando, especialmente son terrenos”.

Afirmó que lo que están buscando los detractores, especialmente de Morena, es culpar y culpar y enlodar a los partidos, en este caso los de Acción Nacional, pero no presentan pruebas, solo es su dicho por lo que será la Fiscalía quien atienda puntualmente a todos afectados.

“Me parece que una cosa es un fraude y otra cosa es la pugna que se puede dar en Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) (…) pero una cosa es un fraude que tiene que ver con que no te dieron el bien o te engañaron y otra es que lo que compraste al final te gustó o no te gustó”.