Afinan Yankel Benítez y vecinos de Ríos Mexicanos gestión de servicios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:41:00

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos de la colonia Ríos Mexicanos, con el propósito de dar continuidad a la regularización del servicio de energía eléctrica, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el encuentro también se abordó la dotación de agua potable mediante la construcción de una red hidráulica, lo que representa un paso fundamental para garantizar el acceso a servicios de calidad en esta zona de la ciudad.

En la mesa de trabajo se reportaron avances positivos en ambos proyectos, que permitirán llevar servicios básicos indispensables a las familias que habitan en la colonia.

Benítez Silva refrendó el compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de elevar la calidad de vida de las familias morelianas a través de obras municipales, gestiones con instituciones y el trabajo conjunto con la ciudadanía.

Las y los representantes de Ríos Mexicanos reconocieron el esfuerzo del Ayuntamiento y el seguimiento puntual a sus necesidades, por parte del Gobierno de Morelia.