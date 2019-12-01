Advierte INE caducidad de micas y urge a actualizar datos de la credencial de lector

Advierte INE caducidad de micas y urge a actualizar datos de la credencial de lector
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:45:07
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Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- Con un padrón estatal que oficialmente ha rebasado la barrera de los 2 millones de registros en la Lista Nominal, María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro.

Pidió a la ciudadanía para revisar el estatus de sus identificaciones, advirtiendo sobre el riesgo de quedar fuera de los próximos procesos de participación democrática ante la pérdida de vigencia de miles de plásticos, desglosó el panorama operativo de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), poniendo el acento en la necesidad de evitar la saturación de trámites de última hora.

Sobre el volumen de credenciales rezagadas o sujetas a movimientos por cambio de domicilio y movilidad interestatal, reconoció la alta fluctuación cotidiana de los registros, estimando un acumulado superior a los 44 mil trámites procesados en los cortes recientes de la Campaña Anual Permanente, dentro de un territorio que ya consolida más de dos millones de electores.

Sin embargo, el punto neurálgico de la advertencia se centró en la caducidad de los plásticos. Enfatizó que aquellas credenciales cuyo año impreso señale 2025 o 2026 pierden su validez legal como identificación oficial y medio de sufragio.

"Hay gente que trae ahorita una credencial que dice año de vencimiento 2025 ya no, año de vencimiento 2026 ya no. (...) Aunque la vigencia pudiera ser 2026, están en posibilidad de cambiarla, ya no tiene que esperar a que llegue diciembre".

En otro tema, respecto a presuntas incidencias de falsificación o denuncias relativas a la alteración de credenciales en la entidad, la Vocal Ejecutiva aclaró de manera tajante los límites jurídicos del organismo electoral.

Precisó que el INE no opera como una instancia ministerial ni integra carpetas de investigación por este tipo de ilícitos, los cuales son facultad exclusiva de las autoridades de procuración de justicia. “La intervención del instituto se limita estrictamente a desahogar dictámenes técnicos y periciales de validación, a petición formal de jueces o fiscalías, para corroborar la autenticidad o falsedad de los plásticos puestos bajo indagatoria”.

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