Advierte Andrea Tovar que turnar observaciones de identidad de género a Comisión de Justicia dificulta acuerdos

Querétaro, Querétaro, a 26 de octubre de 2026.- La discusión en torno al proyecto en materia de identidad de género volvió a encender los ánimos al interior del Congreso Local ya que durante la reunión de la Mesa Directiva, la diputada Andrea Tovar Saavedra cuestionó que se haya turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para analizar las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Identidad y advirtió que esta decisión aleja la posibilidad de construir consensos.

Argumentó que el procedimiento debe apegarse estrictamente a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, cuyo artículo 86 faculta a la Presidencia de la Mesa Directiva a turnar las observaciones a una comisión distinta de la original únicamente cuando con ello se favorezca la obtención de acuerdos, un escenario que, a su juicio, no se cumple en este caso.

"Tenemos que observar, primero, la Ley Orgánica; segundo, que claramente en la Comisión de Justicia no existen las condiciones de ‘fácil acuerdo’; y tres, también tomar en cuenta la solicitud del diputado Eric Silva, de que se puedan hacer comisiones unidas sobre este tema".

Recordó que el proyecto observado originalmente fue dictaminado y analizado por la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.

Por ello, Tovar propuso que las observaciones sean devueltas a su comisión de origen o, en su defecto, que se turnen para su análisis mediante comisiones unidas.

Sin embargo, el trasfondo de la preocupación radica en la composición actual de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la cual es presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero e integrada también por Enrique Antonio Correa Sada (ambos legisladores del Partido Acción Nacional, quienes votaron en contra del dictamen original aprobado por el Pleno el pasado 19 de agosto) y por el diputado Homero Barrera McDonald (quien votó a favor).

Por ello, la diputada reconoció la facultad institucional que recae en la Presidencia de la Mesa Directiva para definir los turnos de los asuntos legislativos.

"Sé que la decisión recae únicamente en la Presidencia y es algo que se respeta; sin embargo, creo que es importante que pudiéramos poner a consideración que se hagan comisiones unidas o se turne a la comisión de origen, que es Agenda 2030".

Aseguró que, el debate sobre los derechos de identidad de género en Querétaro entra en una fase clave, donde las bancadas legislativas deberán definir si optan por un cauce de apertura y comisiones unidas que garantice viabilidad jurídica, o si mantienen el litigio político en comisiones con posturas claramente divididas.