Adriana Campos Huirache convoca a foro para hablar sin tabúes sobre menopausia y salud femenina

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- Hablar de menopausia es hablar de salud, bienestar y calidad de vida; por ello, la diputada local Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura, convocó a las mujeres michoacanas a participar en el foro “Hablemos de menopausia, hablemos de salud”, un espacio para informarse, resolver dudas y conocer la importancia del acompañamiento médico durante esta etapa.

La actividad se realizará este viernes 23 de octubre, a las 9:00 horas, en el Salón de Recepciones Generalísimo José María Morelos del Congreso del Estado, con la participación de la doctora Gladys Sastré, especialista en climaterio y menopausia; además, contará con transmisión en vivo para facilitar la participación de más mujeres.

Adriana Campos hizo un llamado a sumarse a este encuentro, dejar atrás los prejuicios y hablar con confianza sobre los cambios físicos y emocionales que pueden presentarse durante el climaterio y la menopausia, pues contar con información confiable permite tomar decisiones oportunas y cuidar la salud.

La legisladora destacó que ninguna mujer debe enfrentar estas etapas con dudas, desinformación o sin orientación profesional, por lo que consideró fundamental abrir espacios accesibles para escuchar sus inquietudes, brindar herramientas útiles y promover una atención médica digna e integral.

En abril pasado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud de Michoacán, con el objetivo de visibilizar el climaterio y la menopausia y fortalecer la atención médica, la información y el acompañamiento para las mujeres dentro del sistema público de salud.

Finalmente, reiteró la invitación a las mujeres michoacanas para asistir y participar activamente en este foro, aprovechar la oportunidad de plantear sus preguntas y conocer más sobre el cuidado de su salud. La cita es este viernes 23 de octubre, a las 9:00 horas, en el Congreso del Estado, con acceso también mediante transmisión en vivo.