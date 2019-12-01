Adriana Campos Huirache continúa apoyando a las familias con el regreso a clases

Adriana Campos Huirache continúa apoyando a las familias con el regreso a clases
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 13:43:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de apoyar la educación y el bienestar de las niñas y niños michoacanos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, continúa con la entrega de mochilas y diversos apoyos a las familias con el regreso a clases.

“Seguimos sumando más sonrisas y más sueños. Las entregas de mochilas continúan y el número de niñas y niños apoyados crece todos los días. Gracias a todas las personas que lo hacen posible”, expresó la legisladora.

Cada vez son más los estudiantes que reciben con entusiasmo sus mochilas y útiles escolares, mostrando la importancia de fortalecer su educación desde el inicio del ciclo escolar. 

La diputada Adriana Campos reiteró su compromiso con la niñez y con las familias michoacanas, impulsando acciones que generan oportunidades y bienestar.

“Continuamos sumando esfuerzos para apoyar a más familias y fortalecer el futuro de nuestra niñez. Este compromiso no se detiene y considero que desde todas las trincheras debemos aportar en la construcción de un Michoacán mejor", puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Responsable de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán recibe 35 años de cárcel
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
Cae patrulla a barranco en Colima; hay 9 policías heridos
De enero a agosto a la baja homicidio doloso y feminicidio en Michoacán: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio
Cae maestra de kínder por golpear a niño de 4 años, en Brasil; agresión fue captada en video
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
Comentarios