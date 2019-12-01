Adriana Campos Huirache continúa apoyando a las familias con el regreso a clases

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 13:43:07

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de apoyar la educación y el bienestar de las niñas y niños michoacanos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, continúa con la entrega de mochilas y diversos apoyos a las familias con el regreso a clases.

“Seguimos sumando más sonrisas y más sueños. Las entregas de mochilas continúan y el número de niñas y niños apoyados crece todos los días. Gracias a todas las personas que lo hacen posible”, expresó la legisladora.

Cada vez son más los estudiantes que reciben con entusiasmo sus mochilas y útiles escolares, mostrando la importancia de fortalecer su educación desde el inicio del ciclo escolar.

La diputada Adriana Campos reiteró su compromiso con la niñez y con las familias michoacanas, impulsando acciones que generan oportunidades y bienestar.

“Continuamos sumando esfuerzos para apoyar a más familias y fortalecer el futuro de nuestra niñez. Este compromiso no se detiene y considero que desde todas las trincheras debemos aportar en la construcción de un Michoacán mejor", puntualizó.