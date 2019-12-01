Adriana Campos entrega mochilas y llama a impulsar la educación y apoyar a niñas, niños y jóvenes

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- El impulsar la educación es garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, afirmó la diputada local Adriana Campos Huirache tras refrendar su compromiso con la niñez y la educación, al llevar a cabo la entrega de mochilas a niñas y niños de la región, con el objetivo de que inicien este nuevo ciclo escolar con las herramientas necesarias para seguir aprendiendo y cumpliendo sus sueños.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, sostuvo que apoyar a las y los estudiantes, así como a sus familias, es fundamental para que no existan obstáculos que limiten su acceso a la educación, asegurando que cada niño y niña pueda seguir sus estudios sin barreras y con las herramientas necesarias para construir un mejor futuro.

La legisladora destacó que la educación es la base del desarrollo social y aseguró que seguirá trabajando de la mano con las familias para que cada estudiante tenga mejores oportunidades, porque cuando se invierte en la niñez, se está invirtiendo en el futuro de todo Michoacán.

Adriana Campos recordó que a lo largo de su gestión ha mantenido un compromiso firme con la juventud y la niñez, impulsando acciones y gestiones que buscan fortalecer el acceso a la educación, como un derecho fundamental que abre las puertas al progreso y al bienestar.

La diputada señaló que la entrega de apoyos escolares no debe verse como un acto aislado, sino como parte de una política de cercanía y responsabilidad social, donde cada acción sume al esfuerzo colectivo de mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas.

Asimismo, reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá trabajando en favor de leyes y programas que reduzcan desigualdades y garanticen acceso equitativo a la educación, convencida de que solo así se puede construir un mejor presente y futuro para todos.

Finalmente, Adriana Campos agradeció la confianza de las familias y reiteró que su labor como diputada se mantendrá siempre cercana a la gente, defendiendo los derechos de la niñez, apoyando a las familias y fortaleciendo el tejido social.