Adolfo Torres y SCOP acuerdan acciones estratégicas para reducir riesgos por lluvias en Morelia

Morelia, Michoacán, 21 de julio del 2026.- Con el propósito de fortalecer la prevención de inundaciones durante la temporada de lluvias, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, para revisar el impacto que generan diversos escurrimientos en zonas donde actualmente se desarrollan importantes obras de infraestructura.

Durante la mesa de coordinación se analizaron cuatro puntos prioritarios: el nuevo Libramiento de Morelia, en su segmento suroeste; el Puente Catrinas; los puentes del libramiento ubicados en las inmediaciones de Policía y Tránsito; y el Distribuidor Eréndira, en la zona de la Central de Abastos. En cada uno de ellos se definieron acciones específicas para disminuir riesgos y proteger a las familias que habitan en las zonas aledañas.

Como parte de los acuerdos, la SCOP, realizará el desazolve del canal de riego de La Mintzita con maquinaria especializada y ejecutará acciones para reducir el arrastre de sedimentos en el área de influencia del Puente Catrinas. Por su parte, el Ooapas llevará a cabo las gestiones con el módulo de riego para facilitar los trabajos y dará seguimiento a las acciones coordinadas.

Asimismo, el Organismo elaborará los proyectos ejecutivos para atender dos puntos estratégicos: un sistema de amortiguamiento y reencauzamiento de escurrimientos hacia el Río Grande en el cruce del libramiento, a la altura de la Fiscalía General del Estado, así como el proyecto para el cruce del colector pluvial sobre las vías del ferrocarril en el Distribuidor Eréndira, obras que permitirán mejorar el manejo del agua pluvial y fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Estas acciones se alinean a la política de prevención y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica impulsada por el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha instruido mantener una coordinación permanente entre instituciones para proteger a las familias morelianas durante la temporada de lluvias.