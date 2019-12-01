Adolfo Torres lleva a adultos mayores el programa Guardianes del Agua Morelia

Adolfo Torres lleva a adultos mayores el programa Guardianes del Agua Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:03:47
Morelia, Michoacán, 03 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo un encuentro con integrantes del “Club de la Tercera Juventud Feliz”, con el objetivo de compartir los alcances y la importancia del programa Guardianes del Agua Morelia.

En el encuentro, se reflexionó sobre los cambios que han presenciado a lo largo de los años, desde la manera en que se obtenía el agua en el pasado hasta los retos actuales relacionados con su disponibilidad y conservación. Se reconoció que su visión histórica y su compromiso social los convierte en aliados estratégicos para promover acciones responsables.

Adolfo Torres abordó la relevancia de sumarse activamente a esta iniciativa, destacando que su experiencia de vida es fundamental para fortalecer la cultura del cuidado del agua en los hogares y en la comunidad: “Ustedes han sido testigos de cómo ha cambiado nuestro entorno y saben mejor que nadie el valor que tiene el agua en nuestras vidas. Su experiencia es clave para que las nuevas generaciones comprendan que cuidarla no es una opción, sino una responsabilidad compartida”.

A través del programa Guardianes del Agua Morelia, pueden convertirse en promotores dentro de sus propias familias, transmitiendo mensajes y prácticas concretas para fomentar el uso responsable y consciente del recurso.

Estas acciones se enmarcan en la política de cercanía social que impulsa el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha reiterado la importancia de fortalecer la participación ciudadana y sumar esfuerzos para garantizar el cuidado y la preservación del agua en el municipio.

El Ooapas reafirma así su compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores de la población, reconociendo en las personas adultas mayores su experiencia, compromiso y disposición para contribuir al bienestar de Morelia.

