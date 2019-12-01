Adelantan desfogue de la presa Zimapán; será este viernes a las 8:00 de la mañana

Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- De acuerdo a la información emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el inicio de desfogue de la Presa Zimapán ha sido adelantado para comenzar el día viernes 5 de septiembre a las 08:00 horas.



Dicho comunicado señala que, derivado del incremento en el nivel de la presa, así como a la evolución de las aportaciones de escurrimientos y considerando también los pronósticos de lluvia para las próximas horas, se programa la apertura de la compuerta del vertedor, previa confirmación del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas y del organismo federal.



Ante ello, la Comisión Estatal de Aguas adelantará la puesta en marcha del operativo preparado para atender esta contingencia, y que obligará a cerrar el suministro de agua proveniente del Sistema Acueducto II antes de lo previsto.



Como se ha venido informando, estas acciones consistirán principalmente en la activación de la totalidad de la batería de pozos y la redistribución del servicio brindado a través de las redes de agua, lo que ocasionará que se presente de manera irregular en varias colonias de la zona metropolitana.

Reiteramos el exhorto a la población para que, durante el período que dure este desfogue y en los días que se requieran para lograr la estabilización y normalización del servicio, hacer un uso responsable del agua disponible para consumo doméstico, reutilizar el agua de lluvia para actividades de limpieza y mantener en buen estado las tuberías y depósitos de agua de los hogares.