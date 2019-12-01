Abandona Astrid Ortega reunión con Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- Al mediodía de este miércoles, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González se reuniría con la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, quien, al ver a un fotógrafo del Poder Ejecutivo, abandonó la reunión, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Gudiño Torres puntualizó que antes de dar inicio a la reunión, la Astrid Ortega mostró su molestia y exigió que no se documentara la reunión con el gobernador, al no tener una respuesta inmediata se levantó del lugar designado para ella y salió del lugar, aunque esté incidente no cierra las puertas al diálogo y a agendar una nueva reunión con el titular del Poder Ejecutivo del estado.

“No se tuvo la reunión, desde que llegó la presidenta se le invitó a pasar a Palacio; parte de los protocolos que tenemos, es no entrar con celular y se molestó, pasó la estábamos recibiendo parte del gabinete, estaba la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo; la secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha; la secretaria Sonia Carrillo; el secretario Toño Rangel, el director de Comunicación Juan del Villar y un servidor; pasó el gobernador y un fotógrafo, se enojó (Astrid Ortega) se paró y se salió”, dijo.

“Las puertas siguen abiertas y el apoyo al municipio continúa”, ya que prioridad del estado es atender las necesidades de la población, independientemente de “reacciones personales” de sus autoridades municipales.

Puntualizó que entabló una conversación con ella, y su molestia fue la toma de fotografía durante la llegada del gobernador, la cual es parte de los trabajos diarios en reuniones de la agenda.