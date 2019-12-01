A un mes de la definición en Morena, Raúl Morón sería el firme favorito para ganar la candidatura a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Mich., a 03 de marzo de 2026.- A poco más de un mes para que Morena defina su candidatura hacia la gubernatura de Michoacán en 2027, las encuestas reflejan un escenario de clara ventaja para el senador Raúl Morón Orozco, así lo muestra el más reciente estudio de Statistical Research Corporation (SRC), en donde el profesor se mantiene firme en la cima de las preferencias ciudadanas con una ventaja de doble dígito.

En la carrera por la candidatura de Morena, Raúl Morón lidera con el 30.9% de la intención de voto. Esta cifra lo sitúa 11.4 puntos porcentuales por encima de Carlos Torres Piña, quien registra un 19.5%, mientras que el resto de los aspirantes se ubican con un marcado rezago, como Gabriela Molina con el 12%, Fabiola Alanís con el 9.5% y la abanderada por el gobernador Alfredo Ramírez, Gladyz Butanda, con apenas el 8%.

El estudio destaca que, a poco más de un mes de que el partido guinda tome una determinación oficial, el senador cuenta con un respaldo sólido que parece difícil de revertir en el corto plazo.

El dominio de Morón se ve respaldado por la fortaleza de su partido. Ante la pregunta "Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido votaría?", Morena arrasa con el 41.5% de las simpatías.

Esta cifra es más del doble de lo obtenido por su rival más cercano, el PAN, que alcanza un 19.8%. El PRI se queda en una tercera posición con el 10.5%, seguido por Movimiento Ciudadano con el 8.2%.