A partir del 29 de junio comienza mantenimiento programado del teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Como parte del mantenimiento programado del teleférico de Uruapan, a partir del próximo lunes 29 de junio comenzará la instalación de estructuras y andamios en la estación Hospital para posteriormente continuar en la estación Presidencia. Estas acciones tienen el propósito de facilitar el acceso del personal especializado a los distintos componentes del sistema y garantizar que las labores de conservación se realicen bajo los más estrictos estándares de seguridad.

En la estación Hospital se colocará una estructura de aproximadamente 65 metros lineales y 12 metros de altura, por lo que será necesario el cierre temporal de la calle Wenceslao Victoria Soto durante el periodo de instalación y ejecución de los trabajos.

Por su parte, el mantenimiento en la estación Presidencia iniciará el 5 de julio. Para esta acción se montará un andamio de 25 metros lineales y 12 metros de altura sobre la calle Carlos Septién, el cual permitirá al personal especializado acceder a los equipos y a la infraestructura como parte del programa de mantenimiento preventivo.

Las labores contemplan la lubricación de balancines, el recorte y ajuste del cable portador y la inspección de los sistemas mecánicos, así como la revisión integral de las cabinas y demás componentes, a fin de mantener los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y operación de este sistema de transporte.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) exhorta a la población a atender la señalización preventiva y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de estas maniobras, las cuales son indispensables para garantizar un servicio seguro y eficiente para las y los usuarios.