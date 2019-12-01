A partir del 25 de octubre se aplicará la Tarifa Unidos en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 15 de octubre de 2025.- A partir del 25 de octubre, comenzará a aplicarse la Tarifa Unidos de 2 pesos en beneficio de estudiantes, adultos mayores, trabajadores del sector salud, de la seguridad y la educación en la zona urbana de San Juan del Río, informó el senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien acompañó al director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos a hacer el anuncio.

“Llevamos un gran avance hoy con la instalación de los equipos. Tenemos el 70% de los equipos ya instalados. Todo está perfectamente programado para que el sábado 25 de octubre se implemente ya el programa de Tarifa Unidos. Como siempre lo hemos dicho, cuando entramos con un nuevo programa, con una nueva funcionalidad, se requiere de una adaptación de todas las partes y pedir a los usuarios, a los operadores, que tengamos todos cordialidad, que tengamos todos paciencia, que tengamos todos apertura, porque estas implementaciones siempre traen, de alguna manera, cuestiones de adaptación”.

Recordó que el compromiso de traer la Tarifa Unidos a San Juan del Río surgió en su campaña, a petición de un grupo de estudiantes de la UAQ, y que requirió un proceso de gestión que incluyó la recolección de firmas para que el gobernador Mauricio Kuri la aprobara y encargara su implementación al director de la AMEQ, con lo que mostró su sensibilidad y apoyo a la economía de las familias de este municipio.

“Quiero hacer un reconocimiento, porque el transporte acerca los servicios de salud, de educación y de posibilidades de desarrollo económico. Ayer iba rumbo a México, al Senado de la República, y vi una nota donde subían la tarifa de transporte público en el Estado de México de doce a catorce pesos. Ojo, aquí no solamente están logrando mantener la tarifa, sino que también está llevando la tarifa preferente más baja de todo el país. ¿Qué quiere decir? Que desde Gobierno del Estado se hace el esfuerzo para cuidar la economía de las personas que usan el transporte colectivo en San Juan del Río”.

Cuanalo Santos informó que a la fecha se han registrado 3 mil 723 solicitudes de Tarifa Unidos, la gran mayoría de adultos mayores y estudiantes, sin embargo aseguró que ya con la fecha de implementación de esta que es la tarifa del transporte público más baja de todo el país, se incrementará el número de solicitantes y se podrá alcanzar la expectativa de beneficiar hasta 30 mil personas.

“El registro para acceder a la Tarifa Unidos en San Juan del Río estará abierto hasta el 31 de diciembre, y puede hacerse de manera personal en las instalaciones del CECUCO, o vía remota a través de la página web y de la aplicación de QroBus”.

Recordó que la tarifa aplicará para el transporte público en la zona urbana y que previo al inicio de su implementación, habrá personal de la AMEQ en las principales paradas del camión para socializar el programa y atender dudas de los usuarios del transporte.