A Morelia le falta un gobierno que convierta el presupuesto en bienes comunes: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- Para Giulianna Bugarini, la honestidad en la vida pública también consiste en reconocer lo que no está funcionando: Morelia tiene recursos, pero carece de un gobierno municipal que los convierta en bienes comunes y mejoras visibles. Esa es la razón por la que, en las colonias, las familias siguen preguntando en qué se gasta su dinero mientras enfrentan calles deterioradas, parques descuidados y fallas en el servicio de agua.

La pregunta se repite entre las familias: ¿en qué se gasta el dinero del Ayuntamiento si continúan los baches, los parques descuidados, las calles sin iluminación y las fallas en el servicio de agua? No se trata de problemas aislados, sino de carencias que se encuentran en distintos puntos de la capital.

Bugarini señaló que el presupuesto municipal debería regresar a la ciudadanía convertido en vialidades transitables, redes de agua eficientes, espacios públicos seguros, áreas verdes cuidadas y servicios que funcionen todos los días.

“Morelia no carece de recursos ni de una ciudadanía trabajadora; lo que falta es un gobierno que establezca prioridades, cuide el dinero público y atienda las necesidades comunes por encima de los intereses particulares”, expresó.

La legisladora sostuvo que una ciudad se transforma cuando sus recursos mejoran la vida de todas y todos. “El dinero del pueblo debe verse en las calles, en los parques, en el agua y en cada servicio público. Eso es lo que hoy sigue esperando Morelia”, concluyó.