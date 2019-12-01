Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 12:30:53

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026. El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) invita a las y los usuarios a aprovechar los últimos días de su campaña del Buen Fin 2026, que ofrece un 80 por ciento de descuento en multas y recargos para ponerse al corriente en sus pagos.

El programa estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre y contempla cuentas de uso doméstico, comercial e industrial, brindando una oportunidad para regularizar adeudos y comenzar el cierre de año con mayor tranquilidad financiera.

Además, las personas usuarias podrán aprovechar las facilidades de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que permite cubrir sus adeudos de una manera más accesible.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reiteró la invitación a no dejar pasar esta oportunidad y realizar sus pagos antes de que concluya la campaña, destacando que la participación ciudadana contribuye al fortalecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Morelia.

El Organismo recuerda que quedan pocos días para aprovechar estos beneficios e invita a la ciudadanía a consultar sus opciones de pago y ponerse al corriente.