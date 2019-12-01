630 colonias sin servicio de agua potable fue lo que provocó una fuga masiva de agua en Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 17:05:57

Tijuana, Baja California, a 9 de septiembre de 2025.- Fuentes oficiales informaron que esta mañana, en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Los Reyes, se registró una fuga de agua masiva, provocando un socavón de una dimensión bastante considerable, lo que dejó sin suministro de agua potable a al menos 630 colonias de Playas de Rosarito y Tijuana.

Reportes oficiales indican que este incidente ocurrió frente a una tienda de autoservicio que se encuentra en dirección a la presa Abelardo L. Rodríguez. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), indicó que su personal fue el encargado de atender esta emergencia, además, también acudieron elementos de la estación 9 de Bomberos, confirmando que solo hubo daños materiales en la vialidad.

Esta fuga se originó debido a una falla en el Acueducto Florido-Aguaje, provocando un chorro de agua que alcanzo varios metros de altura, generando así el caos vial debido a las inundaciones.

Autoridades recomendaron a la ciudadanía racionalizar bien el uso del agua en las colonias afectas, así como evitar la zona afectada.