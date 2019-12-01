38 años del magnicidio de Francisco Xavier Ovando Hernández: Homenaje que se convirtió en un punto de encuentro de la memoria democrática de Michoacán

Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- Cada 2 de julio, la memoria política de Michoacán vuelve inevitablemente a un mismo punto: el recuerdo del artero asesinato del Lic. Francisco Xavier Ovando Hernández y su colaborador Román Gil Heráldez, ocurrido en 1988, apenas cuatro días antes de una de las elecciones presidenciales más controvertidas de la historia moderna de México.

Treinta y ocho años después, aquella ceremonia que comenzó como un homenaje familiar y de compañeros de lucha ha evolucionado hasta convertirse en uno de los encuentros públicos de mayor simbolismo para quienes participaron y participan hoy día activamente en la transición democrática del país a lo largo de su historia moderna.

A diferencia de otros actos luctuosos, el homenaje al Lic. Francisco Xavier Ovando conserva una característica sobresaliente: no pertenece a una organización política en particular, es un acto abierto, plural y de acceso libre, donde convergen año con año personajes de distintas generaciones, corrientes ideológicas e instituciones públicas, que reconocen en Ovando a uno de los protagonistas de la construcción democrática contemporánea, con importantes aportaciones y con bases a continuar para la democratización del país.

Los registros de las conmemoraciones luctuosas celebradas durante las últimas décadas muestran la presencia constante de figuras como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernadores en funciones, exgobernadores, legisladores, dirigentes partidistas, académicos, integrantes de universidades públicas y privadas, funcionarios de distintos órdenes de gobierno, trabajadores sindicalistas, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos que compartieron con él una etapa decisiva de la historia política nacional.

El paso del tiempo ha transformado el homenaje. Si durante los primeros años predominó el reclamo de justicia por un crimen que marcó el proceso electoral de 1988, hoy el acto también representa un espacio para reflexionar sobre el costo humano que ha tenido desde ese entonces la democratización del país y sobre la vigencia de los principios que motivaron aquella lucha, las bases que se sentaron para avanzar en los derechos político-sociales que se reconocen hoy en día.

El Lic. Francisco Xavier Ovando fue una de las piezas estratégicas del Frente Democrático Nacional durante la campaña presidencial de 1988. Cercano colaborador del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tenía bajo su responsabilidad la estructura nacional encargada del seguimiento de la jornada electoral y de la defensa del voto en todo el territorio nacional. Diversos testimonios históricos sostienen que el asesinato buscó afectar anímica y políticamente al movimiento democrático apenas unos días antes de la elección presidencial, para menguar la lucha que se venía dando por un país más justo y equitativo.

Con el paso de los años, la figura de Ovando dejó de representar únicamente a un dirigente político para convertirse en uno de los símbolos de la memoria democrática. Los discursos pronunciados por los diversos oradores oficiales en las distintas ceremonias coinciden en un mismo hilo conductor: recordar que las libertades políticas y electorales actuales fueron resultado de una larga lucha que implicó persecuciones, sacrificios y la pérdida de numerosas vidas que son invaluables.

Esa permanencia explica por qué el aniversario luctuoso ha logrado trascender coyunturas electorales, cambios de gobierno y diferencias partidistas. El homenaje reúne a personas con trayectorias políticas distintas, pero unidas por el reconocimiento a una etapa que modificó para siempre la vida democrática del país.

Como ocurre desde hace varios años, a través de un decreto oficial el gobierno del estado de Michoacán y la familia Ovando Carrillo serán nuevamente este 2026, los anfitriones de este encuentro ciudadano y expresa su agradecimiento a todas las personas que, generación tras generación, continúan asistiendo para honrar la memoria de Francisco Xavier Ovando Hernández: familiares, amigos, compañeros de lucha, excolaboradores, académicos, estudiantes, servidores públicos y ciudadanos que encuentran en esta fecha una oportunidad para recordar uno de los episodios más significativos de la historia política nacional.

Invitación:

La familia Ovando Carrillo invita respetuosamente a la ciudadanía en general a asistir al 38 Aniversario Luctuoso del Lic. Francisco Xavier Ovando Hernández, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio, a las 10:30 horas, en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Morelia.

Será una ceremonia pública y de acceso libre para todas las personas que deseen rendir homenaje a uno de los hombres cuya vida y legado forman parte de la historia democrática de nuestro país.