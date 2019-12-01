Visita Ernestina Godoy la subsede de la Fiscalía Federal en el estado de Guerrero

Acapulco, Guerrero, a 9 de enero de 2026.- Con la finalidad de supervisar de manera directa el desempeño de las distintas áreas que conforman la Fiscalía General de la República (FGR), su titular, Ernestina Godoy Ramos, realizó una visita a la subsede de la Fiscalía Federal en el estado de Guerrero, ubicada en el puerto de Acapulco.

Tras participar por la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscal General sostuvo un acercamiento con el personal de las áreas que integran dicha unidad administrativa. Durante el encuentro, subrayó la relevancia de conocer el trabajo que realizan las y los servidores públicos bajo su responsabilidad, así como la necesidad de reforzar la unidad y el trabajo coordinado para avanzar en la construcción de la paz y el combate a la impunidad.

Godoy Ramos también informó que se realizará una revisión integral de las condiciones laborales en las distintas áreas, con el objetivo de generar mejoras que fortalezcan la procuración de justicia.

En este marco, reafirmó el compromiso de la FGR para mejorar la infraestructura de las fiscalías federales en las entidades y dio la bienvenida a Neyra Salgado Miranda como Fiscal Federal en Guerrero, destacando que contará con el respaldo institucional para optimizar la atención a la ciudadanía y las labores de procuración de justicia.

Asimismo, la titular de la FGR señaló que, mediante la coordinación y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, se continuará avanzando en la construcción de la paz en beneficio de la población guerrerense.

Posteriormente, sostuvo una reunión de trabajo con Zipacná Jesús Torres Ojeda, Fiscal General del Estado de Guerrero; Daniel Antonio Ledesma Osuna, secretario de Seguridad estatal; Neyra Salgado Miranda, Fiscal Federal en la entidad; así como con representantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En el encuentro también participaron Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal, y David Boone de la Garza, responsable de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y se expusieron los resultados favorables de la estrategia de seguridad y procuración de justicia aplicada en la Ciudad de México, la cual actualmente se implementa a nivel nacional.