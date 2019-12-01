Veracruz emite Alerta Gris por amenaza de "Norte Violento"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 14:22:59

Xalapa, Veracruz, a 8 de noviembre 2025.- La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz emitió una Alerta Gris preventiva ante la llegada del frente frío número 13 que se prevé entre al estado entre el 9 y el 11 de noviembre y puede ocasionar un efecto de “Norte violento”.

Por lo anterior, la Universidad Veracruzana anunció la suspensión de clases en cuatro regiones: Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz-Boca del Río y Xalapa.

El fenómeno traerá consigo lluvias intensas, un sensible descenso en la temperatura, especialmente en zonas costeras y montañosas.

De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), habrá posibles afectaciones en las regiones más vulnerables del sur —como Coatzacoalcos, Los Tuxtlas y Uxpanapa— y zonas montañosas como Xalapa, Misantla y el Valle de Perote.

Además, en la región costera se prevén vientos del norte de hasta 110 kilómetros por hora, oleaje elevado de 3 a 5 metros y lluvias intensas, con acumulados superiores de 150 milímetros en el sur, así como baja temperatura con posibles heladas en las zonas altas.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió recomendaciones para asegurar techos y ventanas, evitar zonas de deslaves y ríos crecidos, y tener a la mano documentos importantes, agua potable y artículos de emergencia.