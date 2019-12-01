Uruapan dará último adiós a Carlos Manzo este domingo; convocan al pueblo a despedirse de su líder

Uruapan dará último adiós a Carlos Manzo este domingo; convocan al pueblo a despedirse de su líder
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 09:01:32
Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.– Con profundo pesar, autoridades municipales informaron que este domingo se realizará el homenaje póstumo al presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien será recordado por su entrega y compromiso con el pueblo de Uruapan  Michoacán.

De acuerdo con el aviso oficial, el cuerpo del alcalde será velado en las funerarias San José, donde familiares, amigos y ciudadanos podrán acudir para darle el último adiós.

Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo un homenaje en la Pérgola Municipal, espacio emblemático del municipio, donde se espera la asistencia de funcionarios, trabajadores del ayuntamiento y habitantes que deseen rendirle tributo.

Las autoridades llamaron a la población a acompañar las ceremonias con respeto y gratitud hacia quien calificaron como “un gran líder, amigo y servidor del pueblo que entregó su corazón y esfuerzo por Uruapan”.

