Tras desalojo preventivo, senador y alcaldesa coordinan apoyo y habilitan albergue en Villagrán, tras explosión de bodega que almacenaba huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:29:56

Villagrán, Guanajuato, 9 de enero del 2026.– Luego del desalojo preventivo de decenas de familias a causa de la explosión registrada en una bodega clausurada de la colonia Satélite, el senador Emmanuel Reyes brindó apoyo directo a la ciudadanía en coordinación con la alcaldesa Cintia Teniente, al habilitar un albergue temporal para atender a las personas afectadas.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de 80 vecinos fueron desalojados como medida de prevención, mientras que ocho personas recibieron atención por crisis nerviosa. Aunque el incendio fue controlado, las autoridades mantuvieron el resguardo del área para descartar cualquier riesgo adicional.

Como parte de la respuesta inmediata, el gimnasio del Comude fue adaptado como albergue, donde el DIF municipal proporcionó alimentos, atención médica, cobijas y otros insumos básicos. Tanto el senador como la presidenta municipal supervisaron las acciones de apoyo, destacando la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Autoridades reiteraron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de las familias, por lo que se mantuvo la vigilancia en la zona afectada hasta confirmar que no existía peligro para la población.