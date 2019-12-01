Transportistas del Edomex convocan a mega marcha al Zócalo, por desaparición de un compañero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:18:09

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C., convocó a los trabajadores del volante del Estado de México a una mega marcha hasta el Zócalo de la Ciudad de México, como protesta por la desaparición de su compañero Fernando Galindo, originario de Jilotepec.

Mediante un comunicado, los transportistas exigieron la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para su localización con vida.

Asimismo, la asociación demandó a las autoridades garantizar la seguridad de todos los transportistas que diariamente recorren las carreteras del país, al señalar que la inseguridad, los secuestros y las extorsiones han afectado gravemente al Estado de México y a sus habitantes.

Según la nota de prensa, la movilización partirá desde diversos municipios mexiquenses, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, entre otros.

Bajo el lema “¡Basta de extorsiones y secuestros en el Estado de México!”, la Alianza reiteró su llamado a las autoridades para que garanticen la integridad del gremio transportista y frenen la ola de violencia que afecta al sector.