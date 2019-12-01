Transportistas acuerdan mantener diálogo con el Gobierno y rechazan bloqueos carreteros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 19:57:10

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2026.- Ante las afectaciones que pueden generar los bloqueos carreteros a la movilidad y al traslado de mercancías, diversas organizaciones del sector transportista acordaron continuar las negociaciones con el Gobierno de México y privilegiar las vías institucionales para atender sus demandas.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión con autoridades federales, en la que participaron representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Durante el encuentro, las agrupaciones expusieron sus principales preocupaciones relacionadas con la inseguridad en las carreteras, las condiciones de la infraestructura, los estímulos fiscales, el transporte irregular, los presuntos abusos de autoridad, las tarifas de peaje y los costos de operación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se establecerá una agenda de trabajo durante esta semana, con reuniones entre las dependencias federales y autoridades estatales para revisar las propuestas del sector y buscar alternativas de solución.

Sin embargo, el acuerdo no fue respaldado por todas las organizaciones. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) mantuvo su convocatoria al paro nacional de este lunes, al exigir respuestas a los problemas de inseguridad y a las condiciones en las que operan los transportistas.

La dependencia federal reiteró que las puertas al diálogo permanecen abiertas e hizo un llamado a atender las diferencias mediante la negociación, con el objetivo de evitar afectaciones a la población, la circulación vehicular y las cadenas de suministro.

Con este acercamiento, el Gobierno federal y las organizaciones que optaron por negociar buscan avanzar en la atención de los problemas del autotransporte, aunque las demandas del sector continúan pendientes de solución.