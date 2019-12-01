Trabajadores de taxi por aplicación marcharán en la CDMX este 30 de marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:55:53

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- Este lunes 30 de marzo, el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas se concentrará en el Ángel de la Independencia para marchar hacia las Oficinas de Uber en México, ubicadas en la colonia Juárez, y hacia Distrito Polanco, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los trabajadores de taxi por aplicación exigen una mesa de diálogo para que sean atendidas las siguientes demandas:

mejora a las tarifas

reducción de comisiones

derecho a prestar servicios en la zona del AICM

Por otra parte, se indicó que en la capital del país se registrarán dos marchas y al menos seis concentraciones, por lo que se esperan caos vial en algunas zonas de la ciudad.